Infrange la vetrata del bar e ruba la cassa: bottino di 150 euro e danni per quasi 3mila euro

TREVISO - Furto con spaccata nel bar di via Ronchese, a Santa Bona. Il ladro è entrato in azione poco dopo le 3 di notte: con un sasso ha mandato in frantumi la vetrata ed è scappato con il registratore di cassa. Un bottino da circa 150 euro a fronte di danni ingenti: «Sostituire la vetrata ci costerà oltre 2.700 euro» dice rammarricato il titolare Umberto Piavento, il cui locale era già stato visitato dai ladri due anni fa. La razzia è stata interamente immortalata dalle telecamere interne del bar. Il filmato è già al vaglio della polizia. «Ma servono telecamere pubbliche, qui non ce n'è neanche una» fa notare stizzito il titolare. Il registratore di cassa è stato trovato, vuoto, nelle vicinanze e posto sotto sequestro.

Problema sicurezza

L'episodio riaccende le polemiche sulla sicurezza in via Ronchese: solo due mesi fa il rogo doloso al negozio di riparazione di biciclette, a pochi metri dal bar derubato. Oltre alle immondizie abbandonate. Da qui l'appello di Enrico Renosto, ex consigliere che in passato si era prodigato nel contrasto al degrado dell'area: «Serve installare telecamere pubbliche con la massima urgenza per evitare che episodi del genere si ripetano. Abbiamo messo impegno in tanti anni per riqualificare il quartiere, non possiamo assistere a questo declino».