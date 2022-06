TREVISO È ricomparso nei giorni scorsi, come se niente fosse, sempre in zona San Parisio e Pescheria. Ripassando anche davanti alla porta della casa della famiglia Tambarotto, gli storici gestori dell’osteria Muscoli’s. Il 50enne piromane che solo due settimane ha quasi dato fuoco all’abitazione dei Tambarotto, si è ripresentato come se nulla fosse. Completamente libero. Per lui, nonostante il gravissimo gesto, non ci sono stati provvedimenti particolari. Dopo un periodo passato nel reparto di psichiatria del Ca’ Foncello, è stato dimesso ed è tornato alla vita di sempre. Si è anche palesato davanti all’osteria, senza comunque avere atteggiamenti di nessun tipo, incrociando anche uno dei fratelli che gestiscono l’osteria e che speravano di non trovarselo più davanti.

PAURA

Particolarmente sorpreso, in negativo, è Mauro: «Non lo nego - ammetto - averlo rivisto qui dopo quello che è successo, mi inquieta non poco. Chissà cosa potrebbe fare ancora». Il timore è che, in un altro raptus di follia, possa riprovarci. Il 50enne, forse ubriaco ma sicuramente poco lucido, ha rischiato di mandare in cenere l’abitazione in cui Mauro vive con la famiglia. Verso le cinque di mattina del 25 maggio, molto probabilmente con una bottiglietta di liquido infiammabile che aveva in mano, ha dato alle fiamme un portaombrelli posizionato proprio davanti l’ingresso dell’abitazione di San Parisio e sotto l’anta in legno di una finestra che dà sul magazzino solitamente utilizzato per l’osteria. Solo il pronto intervento di due commercianti delle bancarelle che popolano la piazza ha evitato il peggio: uno ho spostato il portaombrelli in fiamme prima che il fuoco si propagasse, tra l’altro ustionandosi leggermente le mani, mentre l’altro ha fermato il 50enne in attesa dell’arrivo della polizia, giunta sul posto con una volante in tempi brevissimi.

LO SFOGO

Il piromane, in questi giorni, è quindi ripassato davanti Muscoli’s, è tornato nella piazzetta. E si presenta spesso anche al mercato o nell’isola della Pescheria. Come sempre girovaga senza un posto fisso dove andare. Mauro nasconde a stento il proprio disappunto: «Mi chiedo cosa debba fare ancora questa persona per meritare qualche provvedimento. Certo che ho paura che possa riprovarci. Vorrà dire che adesso mi toccherà stare più attento».