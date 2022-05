San Giuseppe, residenti in rivolta per gli alberi tagliati. Il Comune: «Erano malati, decisione inevitabile»

Quattro grandi alberi, pini marittimi, tagliati a San Giuseppe a ridosso della Noalese. Piante alte, frondose, punto di riferimento per i residenti. Ma che ieri i tecnici del Comune hanno abbattuto. Immediate le lamentele e le proteste dei residenti, riprese dalla pagina Facebook "Sei di San Giuseppe se...". Nella discussione è intervenuto anche l'assessore all'Ambiente Alessandro Manera, che ha spiegato perché è stata presa una decisione così radicale: «Gli alberi avevano delle problematiche, certificate, drammatiche e irrisolvibili che li rendevano pericolanti e quindi siamo stati costretti ad abbatterli. Ovviamente ne ripianteremo più del doppio all’interno del quartiere. Dispiace sempre, ma cadendo, vista la posizione, avrebbero danneggiato mezzi o peggio fatto del male alle persone. Dispiace sempre, a me per primo, ma cerchiamo di avere il buon senso».