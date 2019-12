© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN FIOR (TREVISO) - Tremendo incidente alle 6.20 di questa mattina, 14 dicembre, a San Fior, in via Europa: nello schianto sono rimasti coinvolti due auto e un furgone. Le vetture, come si vede in foto, sono state ridotte a un groviglio di lamiere. Cinque persone, alcune delle quali sono rimaste incastrate all'interno degli abitacoli dei propri mezzi, prigioniere fino all'arrivo dei vigili del fuoco che, con un lavoro lungo ed impegnativo, sono riusciti ad estrarre tutti i feriti, affidati alle cure del 118. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.