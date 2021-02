Saluto romano alla cerimonia di Combai, quattro giovani denunciati

MIANE - La Digos di Treviso ha denunciato quattro persone che, con altri manifestanti ora in corso di identificazione, domenica scorsa hanno partecipato a Miane alla cerimonia per l'inaaugurazione di una lapide dedicata ai fascisti infoibati a Combai tra il 7 e l'8 maggio 1945. I quattro hanno fatto il saluto romano a fine cerimonia: sono già noti per appartenenza destra estrema.

L'evento al cimitero di Miane è stato organizzato da Continuità Ideale - Rsi Treviso e l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi della Repubblica sociale italiana.

Ultimo aggiornamento: 15:04

