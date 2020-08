MOGLIANO - Sabrina Salerno lancia un allarme ai suoi “boys” (e non solo): è allarme truffa sui suoi profili social. «Hanno clonato il mio profilo. Non aprite il falso con la richiesta di denaro perché è una truffa».



Così lo 52enne soubrette trevigiana d'adozione mette in guardia i suoi fan sui social. Un hacker informatico è entrato nel profilo ufficiale della showgirl creandone uno “gemello” con la richiesta di denaro. Un raggiro che è subito stato segnalato alla polizia postale. «Ho scoperto la cosa perché un mio fan ha informato l’ufficio stampa. Ho già girato tutto alla polizia postale. E lunedì andrò a sporgere denuncia». Con 583mila “like” su Facebook e 591mila seguaci su Instagram la cantante è una delle vip venete più seguite e apprezzate. Un profilo gestito direttamente e, fino ad ora, pulito. È la prima volta infatti che Sabrina viene coinvolta in una truffa telematica. «Non ho neanche capito come funziona: sono entrati nel mio profilo, lo hanno copiato integralmente e hanno messo foto nuove. Se tu ci caschi e vai dentro ti fanno fare un percorso dove è richiesto il numero di carta di credito. Ribadisco ai fan che non devono aprire i file quando vengono contattati. Io non ho mai richiesto soldi e mai li richiederò. Diffidate delle truffe, ce ne sono tantissime».

LA RIFLESSIONE

Sabrina Salerno parla a più ampio raggio dei social. E sottolinea come, durante il lockdown, la maggiore frequentazione di internet si sia tradotta anche in una crescita di fenomeni di abuso o di semplice odio da tastiera. «Io sono molto attiva e anche i miei seguaci. Però a volte ho la sensazione che questa cosa ci stia un po’ sfuggendo di mano». La scorsa settimana la soubrette è stata vittima di una sfilza di insulti a sfondo pornografico per aver postato una foto mentre stava bagnando le piante del giardino. «Io posto foto in costume e quindi mi aspetto anche il complimento colorito. Ma da qui alle oscenità che ho letto e dovuto cancellare per il semplice fatto di innaffiare il giardino ce ne passa eccome».

SCONCERTATA

La sorpresa di Sabrina Salerno è anche relativa al fatto che il suo successo è bipartisan. «Per fortuna non sono mai stata bersaglio degli “haters” (gli odiatori seriali sul web ndr). Ma leggere volgarità così rozze mi ha abbastanza sconcertata. Sono impulsiva e ho risposto, scatenando il finimondo. Comunque credo di aver imparato la lezione. Con certe persone non si dialoga, si cancellano i commenti e si blocca il profilo. Punto e basta». Rapporto complicato quello tra vip e social. «Sono indubbiamente motore del nostro successo, ma possono diventare anche stanze dove cattiveria e frustrazione albergano. Addirittura, come nell’ultimo caso, si arriva alla truffa: per questo invito i fan a controllare sempre bene. Sabrina Salerno non chiede denaro o carte di credito a nessuno. E mi auguro che la polizia postale come sempre faccia un lavoro eccellente nell’individuare i responsabili».

