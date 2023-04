Challenge Cup: vince il Tolone, per il Benetton Treviso sfuma il sogno della finale

TREVISO - Niente finale di Challenge Cup, equivalente rugbistico dell'Europa League del calcio, per il Benetton Treviso, sconfitto oggi, 30 aprile, per 23-0 dal Tolone del grande ex biancoverde Sergio Parisse (in campo, con la maglia n.8, per tutta la partita) nella semifinale giocata allo stadio 'Mayol' di Tolosa. Grande protagonista del match è stato il mediano d'apertura Dan Biggar, gallese, autore di 13 punti (2 trasformazioni e 3 calci piazzati) per il Tolone, ai quali vanno aggiunti i 10 venuti dalle mete di Paiàaua e Gigashvili. In finale il Tolone affronterà gli scozzesi del Glasgow che ieri, nell'altra semifinale, hanno vinto per 35-17 sul campo degli Scarlets gallesi.