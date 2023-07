RIESE PIO X (TREVISO) - Scappano con la sua Fiat 500 e gliene lasciano una quasi identica, rubata poco prima. A fare le spese del cambio d’auto è una residente di Vallà. L’altra notte una coppia di malviventi ha rubato la sua 500 bianca, posteggiata nel parcheggio dietro la chiesa della frazione. La scena è stata immortalata da una telecamera installata nelle vicinanze, i cui filmati sono già al vaglio dei carabinieri. «Si vedono due sagome scendere da una 500 grigia ed entrare nella mia auto. Hanno caricato anche un borsone, che probabilmente conteneva la refurtiva - racconta la donna -. È successo tutto in pochi minuti, verso le 2.40. A quell’ora alcuni vicini hanno sentito i cani abbaiare ma nessuno ha pensato che fosse in atto un furto». L’amara sorpresa è arrivata la mattina dopo quando la donna, al posto della sua auto ne ha trovata una quasi uguale: stesso modello ma colore grigio. Rigorosamente rubata: se ne erano impadroniti poco prima, a Castelfranco, per scappare da una scorribanda. «Hanno addirittura bucato i sedili» racconta la residente. Mentre la proprietaria della 500 grigia è già tornata in possesso della sua vettura, la malcapitata cittadina di Vallà confida nelle indagini. E nel frattempo lancia un appello sui social: «Chiunque l’abbia vista lo segnali subito ai carabinieri. È una 500 bianca targata FH287GE. Spero tanto di ritrovarla».