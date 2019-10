RONCADE (TREVISO) - L'amministrazione comunale di Roncade ha autorizzato la costruzione di una Casa funeraria con sala del commiato che sarà probabilmente ultimata entro il prossimo anno su una superficie di oltre 1000 metri quadrati.



La struttura, la più grande delle 10 oggi attive in Veneto, sarà realizzata da un imprenditore locale delle onoranze funebri ed ha come scopo l'accoglienza di feretri e familiari dei defunti nei momenti che precedono la sepoltura o la cremazione «in armonia con le sensibilità di tutte le confessioni religiose e tradizioni laiche».



Oltre alla cura delle salme e degli ospiti, il gestore precisa che «sarà offerta tutta l'assistenza per commenti musicali o interventi di oratori, non escludendo, in futuro, anche l'istituzione di punti di conforto psicologico». La prima pietra sarà posta probabilmente nelle prossime settimane in un'area di proprietà del costruttore, fra lo svincolo della strada regionale n.89 "Treviso-Mare" e l'argine sinistro del fiume Musestre, a circa un chilometro dal centro storico del paese.

