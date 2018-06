La Rom controcorrente: «Dico sì al censimento che vuole Salvini»

di Annamaria Parisi

TREVISO - «Dico sì al censimento dei campi rom , ma non criminalizzateci tutti». Sono le parole di una matriarca Rom trevigiana. «Non siamo diavoli: invito Matteo Salvini e Luca Zaia a casa mia, per capirci dobbiamo conoscerci. Ricordo quando vivevo dentro alla mia roulotte in compagnia di altri zingari come me. Una volta li chiamavano campi profughi dove il numero degli occupanti, spesso, superava quello dei posti previsti. Il risultato era che le condizioni ambientali alle volte risultavano certamente un po' precarie e allora arrivavano puntualmente i vigili urbani per chiederci i documenti. Noi non ci siamo mai opposti ai controlli», prosegue. Chi parla è, non una zingara qualunque. 65 anni, 6 figli e 27 tra nipoti e bisnipoti. Da 40 anni non vive più in una