Arrivano i magnifici 9 di Intavolando, gli alfieri di un territorio eccezionale

ASOLO - Bloccati a lungo ai box a causa dell'emergenza sanitaria, tornano finalmente sulla scena gastronomica, con rinnovato entusiasmo, i cosiddetti Magnifici 9, lo storico gruppo di ristoratori di Intavolando nato nel 1996 per dare voce alla cultura, alla storia e alle tradizioni culinarie del territorio tra il Piave e le Prealpi venete orientali nelle colline del Prosecco Superiore. Gli associati di Intavolando, a partire dal mese di marzo, daranno il via ad un calendario di eventi promozionali il cui scopo sarà, come da statuto, duplice: da una parte la valorizzazione dello spirito e dei sapori della cucina tradizionale veneta e dall'altra - far conoscere uno dei territori più interessanti della provincia di Treviso, tra le coreografiche colline del Prosecco Superiore e le terre del Piave.

Intavolando ripropone la missione di promuovere e valorizzare la cucina veneta partendo ovviamente dal rispetto della tradizione, ma tenendo d'occhio anche la diffusione della cultura dell'ospitalità, il rafforzamento della consapevolezza del forte valore del territorio e del suo sviluppo turistico legato all'enogastronomia.

Fra l'altro ciascun ristorante ha la caratteristica di essere inserito in un particolare contesto territoriale, turistico ed emozionale: da Maser ed Asolo attraversando il Montello fino a Giavera, per poi immergersi nelle panoramiche colline del Prosecco Superiore tra Bigolino e Saccol, fra Farra di Soligo e Col San Martino, passando per i borghi di Arfanta e Rolle per scendere successivamente fino alla pianura, sulle rive del Piave tra i sassosi greti di Ormelle e Cimadolmo, località famosa per i suoi prelibati asparagi bianchi IGP.



I PROTAGONISTI

Ogni località compresa nella geografia di Intavolando presenta forti e amate peculiarità agroalimentari (funghi, patate, olio d'oliva, radicchio rosso), paniere goloso a cui si abbinano i vini simbolo della Marca Trevigiana, l'autoctono Raboso del Piave, i tagli bordolesi del Montello, l'Incrocio Manzoni, la Sampagna, la Recantina e naturalmente il Cartizze e il Prosecco Superiore con le due Docg Valdobbiadene-Conegliano e AsoloMontello.

Questi i ristoranti coinvolti: da Tullio (Arfanta di Tarzo), Da Andreetta (Rolle di Cison di Valmarino), Osteria da Jodo (Maser), da Ugo (Bigolino di Valdobbiadene), La Pergola Da Livio (Saccol di Valdobbiadene), Al Traghetto (Ormelle), La Cucina di Crema (Giavera del Montello), Locanda da Condo (Col San Martino di Farra di Soligo), Locanda La Candola (Farra di Soligo). E proprio alla Locanda La Candola, in via San Gallo a Farra di Soligo, giovedì 17 marzo, dalle ore 19,30, è in programma la Cena a nove mani di presentazione della rassegna. Il calendario prevede fra le altre cose un evento estivo nel parco di una villa, a fine maggio/primi di giugno, aperto al pubblico con banchi itineranti, degustazione dei piatti proposti dai ristoratori di Intavolando, presenza di aziende vinicole e prodotti tipici degli artigiani del gusto.