PONZANO - «Ciao amore». Era questa l’espressione tipica che si poteva ascoltare ogni volta che si varcava la soglia del ristorante-pizzeria “Arlecchino” di Ponzano. A pronunciarla una voce solare e dolce come quella di Argentina Tessaro, per tutti la “mora”, storica proprietaria del locale aperto nel lontano marzo 1971 con il marito Gianni Crespan. Argentina, nella notte di martedì, è venuta a mancare a 92 anni all’ospedale di Montebelluna dopo 40 giorni di ricovero. La “mora”, infatti, a metà dicembre era stata ricoverata in ospedale a Vittorio Veneto per alcuni problemi di salute, tra cui anche il Covid da cui è presto guarita, e da lì poi trasferita presso la Casa di riposo Umberto I. Nelle ultime ore il suo quadro clinico è però peggiorato, tanto da richiedere un trasferimento al San Valentino, dove purtroppo si è poi spenta poche ore dopo.



IL RICORDO

«Disponibile, accogliente e gentile con tutti, la “mora” ha servito da dietro il bancone generazioni di ponzanesi rallegrando le giornate di molte persone che si recavano al bar della pizzeria anche solo per scambiare qualche parola con lei» racconta il nipote Mauro, oggi alla guida del ristorante. Una vita professionale iniziata fin da ventenne con il marito (prematuramente scomparso nel 1982) quando aprirono la loro attività di consegna di vino a domicilio prima di acquistare immobile e licenza dell’Arlecchino originale, diventando nel tempo una vera e propria istituzione.



IL CORDOGLIO

Nativa di Ciano del Montello e appassionata dei viaggi e delle terme, Argentina è stata subito ricordata dal sindaco Antonello Baseggio: «Alla famiglia e agli amici esprimo il mio rammarico e il dispiacere di tutto il Comune per aver perso una parte della nostra storia di attività familiare imprenditoriale». Argentina lascia i figli Luisa e Paolo, il genero Bepi, la nuora Franca, i nipoti Christian con Fabiola, Ivan con Anna, Mauro con Elena, i pronipoti Thomas, Vanessa e Kevin, la sorella, la cognata e i tantissimi amici e clienti. I funerali avranno luogo sabato alle 9.45 nel palazzetto di via Don Geron dietro la chiesa di Paderno (a causa del Covid non sarà invece celebrato il rosario), partendo dalla Casa Funeraria Cof di Treviso dove sarà possibile renderle omaggio in una saletta dedicata venerdì 28 dalle 8.30 alle 18 e sabato dalle 8.30 fino alla partenza del corteo prevista alle 9.30.