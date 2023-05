MOGLIANO - Una rissa a più riprese in centro, sabato sera, con gli animi che si scaldano a tal punto da costringere i clienti di un ristorante ad andarsene, temendo un’escalation di violenza. Ma anche un furto con spaccata nella tabaccheria di via Ronzinella: i ladri sono scappati con 2mila euro di tabacchi. A Mogliano è stato un fine settimana decisamente turbolento.

LO SCONTRO

Sabato sera il parapiglia si è scatenato verso le 19, quando una mezza dozzina di sbandati sono venuti alle mani. Tra loro c’era anche una ragazza. ll motivo della rissa non è chiaro ma l’alcol avrebbe contribuito in modo decisivo a fomentare gli animi. Il primo “round” è scattato davanti alla chiesa, poi i contendenti si sono spostati nella zona del brolo, dove si è consumato il secondo round. Le urla e i pugni hanno creato grande allarmismo tra gli avventori di un locale. Qualcuno di loro è scappato. Subito è scattata la telefonata al 112: all’arrivo dei carabinieri i rissosi si sono calmati. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Gli stessi soggetti, in parte stranieri e provenienti dalla vicina provincia di Venezia, sono tornati a disturbare nel Parco primavera. «L’area di sgambamento cani era occupata da un gruppo di stranieri ubriachi che spacciavano droga ai ragazzini - denunciano alcuni residenti -. Altri vomitavano davanti al supermercato Cadoro, sotto gli occhi dei clienti. Questo degrado è inaccettabile». La pensa così anche l’amministrazione, che intensificherà i controlli della polizia locale predisponendo il turno serale. «Gli autori di questi comportamenti sono già stati identificati - afferma l’assessore alla sicurezza Marco Donadel -. Gli agenti stanno valutando eventuali denunce e sanzioni». Sul furto in tabaccheria indagano invece i carabinieri. Nella notte tra domenica e lunedì i ladri hanno preso di mira il negozio di via Ronzinella. Hanno sfondato la vetrata e arraffato un bottino da oltre 2mila euro fra sigarette, Gratta&Vinci e fondo cassa. «Tanta fatica e poi ti accade questo, non ne vale più la pena» commenta la titolare, amareggiata.

LA SCORRIBANDA

Raid dei ladri anche a Preganziol, nel parcheggio della stazione. Otto le macchine colpite, a cui i topi d’auto hanno spaccato i finestrini per rubare gli oggetti all’interno. I ladri hanno colpito tra le 13.30 e le 13.45. Sul caso indaga ora la polizia locale, che sta esaminando i filmati delle telecamere, installate dopo la precedente ondata di furti.