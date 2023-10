TREVISO - Rissa alla Fiere ieri sera. Poco dopo le 21 un gruppetto di ragazzi giovanissimi, quasi tutti adolescenti e minorenni, si è sfidato proprio nel cuore del parco di divertimenti. Ad avere la peggio un 14enne, soccorso dagli operatori del Suem presenti tra le giostre. È stato subito portato in Pronto Soccorso con un trauma cranico e una contusione dorsale, dovute alle botte ricevute. Del caso se ne sta occupando la polizia. È il primo episodio di una certa gravità accaduto alla Fiere di San Luca edizione 2023. Quest’anno l’aspetto della sicurezza è stato particolarmente curato, con servizi coordinati tra le forze dell’ordine che si alternano nel presidiare l’area. Era andato tutto bene fino a ieri sera, quando il grande afflusso di gente ha inevitabilmente messo a dura prova chi doveva vigilare. È ancora da chiarire la dinamica del fatto. A una prima ricostruzione pare che un gruppo di ragazzini, per lo più di origine straniera ma nati a Treviso, si sia affrontato per motivi del tutto futili. Nel parapiglia il 14enne è quello uscito peggio. Avrebbe infatti ricevuto uno o più colpi che lo hanno fatto cadere e, probabilmente, sbattere la testa. Immediato l’intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale.

Fiere di San Luca movimentate

Lunedì scorso un sedicenne è stato trovato in possesso di droga tra le giostre e gli stand di frittelle e riconsegnato direttamente ai propri genitori, e una rissa tra ragazzini è stata invece sedata sul nascere dall’immediato intervento delle forze dell’ordine. I numeri del primo week end alle fiere di San Luca sono da record e, probabilmente, verranno replicati anche questa settimana. Nelle sole giornate di sabato e domenica scorsi alle giostre sono passate, i dati sono della questura di Treviso, circa 20mila persone. E proprio per il rischio di eventuali criticità considerata l’alta partecipazione di avventori, il questore Manuela De Bernardin Stadoan ha disposto l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo, con il concorso di personale della questura, dell’Arma dei carabinieri e della polizia locale. Il dispositivo è stato inoltre integrato con l’ausilio di alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. Durante il servizio dello scorso fine settimana non sono mancati momenti di tensione. Sono state identificate circa un centinaia di persone, per lo più minorenni. Tra loro c’era pure un 16enne trovato in possesso di alcune dosi di marijuana pronte all’uso, ed è per questo che è stato chiesto l’intervento dei genitori. Più delicata la situazione rispetto a una lite tra un gruppo di giovani col rischio che scoppiasse, come già accaduto innumerevoli volte in passato proprio alle Fiere, una violenta rissa. I poliziotti hanno riportato in breve calma fra gli animi, evitando peggiori conseguenze per tutti i presenti. La stessa cosa non è però riuscita ieri sera quando, purtroppo, la rissa è scoppiata veramente tra lo sconcerto di centinaia di persone che hanno assistito allibite. Le Fiere dureranno ancora per tutta la prossima settimana e l’obiettivo è intensificare ancora di più i controlli per garantire la massima sicurezza ai visitatori.