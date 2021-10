Rissa in centro per una ragazza, ferito un giovane

MOGLIANO VENETO - I militari dell'Arma trevigiana stanno facendo luce su un episodio avvenuto ieri, venerdì 15 ottobre, intorno alla mezzanotte in centro a Mogliano Veneto, dove era stata segnalata una rissa. Le pattuglie delle forze dell'ordine intervenute hanno identificato un 30enne moglianese con vistose escoriazioni sulle mani e sul volto, in compagnia di due amici, rimasti illesi. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'alterco sarebbe scaturito a seguito delle molestie verbali ricevute da una ragazza da parte di alcuni avventori di un bar vicino, a fronte di altri che avrebbero, invece, preso le difese della giovane. In corso gli approfondimenti del caso sulla vicenda, anche sulla scorta di eventuali querele che saranno presentate. Un utile ausilio per i militari dell'Arma moglianese potrà probabilmente venire dalle riprese dei sistemi di videosorveglianza del locale publico interessato e di quelli della zona.