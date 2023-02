MOTTA DI LIVENZA - Era scappato dalla sua cuccia perché terrorizzato dai botti durante i festeggiamenti del nuovo anno. Una piaga che ben conoscono i proprietari di animali domestici. E per oltre un mese, il cane ha vagato al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia senza mai farsi avvicinare, né tantomeno farsi prendere. Alla fine Ricky, un bellissimo esemplare di Border Collie dal caratteristico colore nero e bianco di proprietà di Michele Bragato, originario di Motta e oggi residente con la famiglia in provincia di Udine, è stato catturato proprio dal suo proprietario. Il quale era accorso sul posto, a Portogruaro in provincia di Venezia, dopo le segnalazioni via social. In effetti Ricky era diventato anche una specie di fenomeno mediatico. La sua “fuga” era diventata virale nella rete. Dai primi di gennaio il cane si era allontanato da casa spaventato da alcuni botti. Da allora i proprietari hanno iniziato una lunga ricerca attraverso Facebook.

L’episodio ha suscitato una grande gara di solidarietà da parte di molte persone che hanno cercato di aiutare i proprietari a ritrovare il loro amato animale. Centinaia le segnalazioni giunte giorno per giorno da tutti i comuni del Portogruarese e del vicino Friuli. Ricky però non si è mai fatto catturare con la richiesta degli stessi proprietari di avvisare tempestivamente nel caso il loro cane venisse avvistato da qualcuno. Tantissime le persone che hanno condiviso la sua storia e hanno seguito le sue avventure durante il mese in cui ha vagato liberamente. La solidarietà e l’affetto dimostrati verso Ricky e i suoi proprietari hanno reso la sua storia ancora più toccante e particolare. Nonostante i tempestivi avvisi, il Border Collie è sempre riuscito a sfuggire fino all’altro ieri, domenica, quando il cane è stato catturato dai proprietari. «Dopo 42 giorni ho ritrovato Ricky a Portogruaro - ha ribadito Michele, proprietario del bellissimo cane - ringrazio la disponibilità della gente tra Portogruaro e Concordia Sagittaria, tutti i volontari di Portogruaro, Concordia e Udine nonché Debora, Natasha e Laura che mi hanno aiutato in questo lungo percorso». La storia a lieto fine è stata suggellata con un post su Facebook con tanto di foto, per avvertire e ringraziare le tante persone che hanno aiutato i proprietari a riportare a casa il loro Ricky.