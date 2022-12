POSSAGNO - Ricevono lo sfratto e se ne vanno, “dimenticandosi” il cane . Un animale di grossa stazza, che rimane per quasi dieci giorni rinchiuso in uno spazio angusto, recintato, senza cibo n é acqua. A salvare l’animale, i carabinieri della forestale di Asolo, intervenuti dopo varie segnalazioni da parte dei cittadini.

IL FATTO

Accade in contrada Cunial a Possagno, dove in una casa incastonata tra altre, con un piccolo giardino, gli agenti trovano l’animale in condizioni pietose, nel fango e ferito, probabilmente per il tentativo di superare la rete di recinzione. La situazione di degrado era stata segnalata da molti, sia sui social che di persona al Comune, che aveva a sua volta allertato la polizia locale e avviato l’iter burocratico per il recupero della povera bestiola che non ha, però fatto in tempo a concludersi, perché i cittadini della contrada hanno allertato anche la forestale che è intervenuta martedì con il servizio veterinario d’urgenza per prelevare l’animale e metterlo in sicurezza. La punta dell’iceberg di una situazione che molti vicini definiscono delicata, tanto da non parlarne volentieri. Tutto ciò che viene sottolineato è che comunque quel cane che si arrampicava sulla rete e difendeva la sua casa, scoraggiava i passanti che facevano “il giro largo” e che, per paura, non gli hanno portato cibo in questi giorni .

LE REAZIONI