PAESE - Un 20enne di origine kosovara è stato denunciato martedì dai carabinieri di Paese dopo essere stato sorpreso con due biciclette, risultate entrambe rubate. Il ragazzo, Z.L., è stato notato da una pattuglia lungo via Marconi a Paese: viaggiava in sella a una mountain bike rossa molto vistosa, trascinando per il manubrio un'altra bici da corsa, anch'essa in ottime condizioni. Essendo un volto noto alle forze dell'ordine con molti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati