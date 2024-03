Reunion a Silea. Gli ex dipendenti dell'azienda Chiari e Forti si riuniscono a cena dopo 20 anni: «C'è chi al solo pensiero si è commosso»

SILEA (TREVISO) - «L'emozione è tanta. A molti di loro sono venuti gli occhi lucidi quando lo hanno saputo. È il primo ritrovo così ampio di quella che era una grande famiglia che ha segnato indelebilmente le vite di chi ci ha lavorato». Dopodomani oltre 60 ex dipendenti dell'ex oleificio Chiari e Forti si ritroveranno per la prima volta dopo la chiusura dell'azienda nel 2006 per una cena dove si ricorderanno vecchie memorie tra colleghi e storie di vita nell'azienda. Come dimostrano le parole di Luca Cannereggio, titolare dell'omonima locanda di Rovarè che ospiterà la reunion, l'iniziativa ha raccolto un grande successo: «Dare la possibilità ad ex colleghi di rivedersi dopo tanti anni e raccontarsi episodi passati è una cosa molto toccante - spiega - C'è gente che ha lavorato tutta la vita là dentro: alla cena ci saranno dipendenti che hanno più di 80 o 90 anni, che sono in pensione da un bel pezzo e si sono emozionati quando hanno saputo dell'opportunità di rivedere gli ex colleghi. Ha aderito un bel numero: parteciperanno 60-70 persone».



L'IDEA

«Un piccolo gruppo di noi si è tenuto in contatto dopo la chiusura e si ritrova ogni anno in occasione della Pasqua e del Natale - racconta Lorenzo Crozzolin, ex dirigente di Chiari e Forti e organizzatore dell'evento - Quest'anno abbiamo colto l'occasione per allargare il ritrovo a tutti gli ex dipendenti e operai storici, anche al di fuori del comune. Abbiamo anche ampliato l'eco dell'iniziativa tramite i social, per dare all'azienda l'importanza che merita. L'idea è organizzare un evento ancora più ampio per il prossimo Natale, invitando anche tutti coloro che non siamo riusciti ancora a contattare. Un altro progetto è quello di cercare di recuperare documentazioni e memorie storiche dell'oleificio dall'archivio storico del comune». Azienda storica del territorio, Chiari e Forti è stata una delle prime imprese nel veneto di dimensioni così grandi: «Negli anni 60 era una delle poche aziende di cui trasmettevano la pubblicità nei canali Rai, durante il carosello - prosegue Cannareggio - È stata un'azienda all'avanguardia, leader nel suo settore e a livello nazionale, con oltre 800 dipendenti negli anni 70. Come dimenticare l'olio cuore. Ma, soprattutto, è stata una grande famiglia: mio padre ha lavorato lì e ricordo che Chiari e Forti gli ha pagato una settimana di cure a Montegrotto per il suo mal di schiena.

Una filosofia aziendale che oggi si fatica a trovare».



QUELLO CHE RIMANE

«Quello che mi è rimasto impresso è stata la voglia di rivederci tutti quanti - aggiunge Crozzolin - Significa che dentro alle persone è rimasto qualcosa di quella vita e dell'azienda, di cui portano un ricordo meraviglioso». Fondata a Parma nel 1920, Chiari e Forti si è poi spostata a Marghera, ma è stato il polo aperto a Silea che negli anni è diventato il centro più importante di tutta l'azienda, entrando di diritto nella storia della Marca. La chiusura è arrivata nel 2006-2007, dopo varie peripezie subite.