RESANA - Il principe delle preferenze è Matteo Bellinato. Con 474 voti personali, l'esponente della lista Impegno per Resana (che ha espresso il riconfermato sindaco Stefano Bosa) è risultato il candidato consigliere maggiormente votato dell'intera provincia. Un dato strabiliante ottenuto grazie alla passione e all'impegno rivolto verso il paese. Per lui l'ennesima battaglia vinta dopo quella più importante con il Covid, che l'ha visto ricoverato per lungo tempo in ospedale. Proprio quell'accadimento ha in parte modificato il suo modo di vivere.

L'ESPERIENZA

«Un'esperienza dura ma anche bellissima per certi versi spiega l'assessore uscente alle attività produttive in quei tre mesi mi sono interrogato tanto, arrivando alla conclusione che se mi fossi ripreso avrei pensato a restituire qualcosa agli altri. Anche se l'impegno nei confronti di Resana non era mancato nemmeno nelle precedenti esperienze». Sessantasei voti due mandati fa, 210 cinque anni dopo. Adesso il record di 474. «Per me fare politica significa stare in mezzo alla gente. Una volta si faceva così, un modo che si è un po' perso negli ultimi anni. Adesso in tanti stanno solo sui social. Io ho 5.000 contatti sui miei canali istituzionali e privati e credo che le persone debbano essere informate in maniera costruttiva. Però poi bisogna farsi vedere, parlare direttamente con tutti. E' faticoso, ma solo girando tra bar, aziende, luoghi di aggregazione, ascoltando gli anziani ed anche i giovani si capiscono ed imparano molte cose».

I GIOVANI

«Prima della pandemia come amministrazione avevamo allestito incontri per illustrare specifici progetti dell'Europa riservati ai giovani, parlato del futuro dopo la scuola e altro. Non basta, perché spesso mancano alcune cose importanti come il rispetto delle regole, delle istituzioni e di figure quali il sindaco o il medico. C'è troppa libertà, mentre dovrebbero imparare partendo dal basso, senza voler bruciare le tappe. Io per esempio ho iniziato facendo lo scout, poi volontariato, sono stato in Pro Loco». Il suo nome è gettonato per la conferma in Giunta. «Sono a disposizione del sindaco Bosa, mi rimetto alle sue decisioni anche se dovessi avere un referato diverso dal passato».