Refrontolo. Schianto tra due auto: vetture a pezzi e due persone in ospedale

REFRONTOLO (TREVISO) - Incidente stradale in via Casale a Refrontolo poco prima dell'una di notte di sabato 16 dicembre: due auto si sono scontrate quasi frontalmente, i due conducenti sono rimasti feriti.

I pompieri, arrivati da Conegliano, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso i due autisti: una donna e un uomo. I feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in ospedale. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.