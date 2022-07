Rapina un supermercato e fugge, 41enne bloccato dai dipendenti del negozio

VITTORIO VENETO - Rapina il supermercato, fugge, viene preso, fugge di nuovo. Scene rocambolesche ieri pomeriggio, 22 luglio, a Vittorio Veneto. Un 41enne di Meduno (Pordenone), di fatto senza fissa dimora, intorno alle 14 è entrato al supermercato Lidl di via dei Cimbri. Un dipendente lo ha visto mentre nascondeva 24 confezioni di caffè (per un valore complessivo di 60 euro) in una borsa di nylon che teneva a tracolla: una volta passate le casse senza pagare l'uomo ha cominciato a correre. Il dipendente che lo aveva tenuto d'occhio lo ha inseguito con un collega. Nella fuga il 41enne si è sbarazzato della borsa, recuperata dalla direttrice del supermercato, ed è stato raggiunto da uno dei commessi che lo ha acciuffato e accompagnato di nuovo al supermercato in attesa dei carabinieri. Ma una volta all'ingresso, l'uomo ha cominciato a divincolarsi facendo cadere il dipendente del negozio. Ha corso qualche centinaia di metri finchè, esausto, si è fermato. I carabinieri della stazione di Cordignano lo hanno arrestato per tentata rapina impropria.