Morto trafitto dal cervo a Borgo Valbelluna. La raccolta fondi per la famiglia di Manuel Favaro supera i 22mila euro. Il ricordo del fratello: «Eri il mio supereroe»

ZERO BRANCO (TREVISO) - Raccolta fondi per aiutare la famiglia di Manuel Favaro: superati i 22mila euro in due giorni. «Stiamo raccogliendo soldi per aiutare la compagna Tiziana e la piccola. Il sorriso di “Lello” rimarrà sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto», si legge nel messaggio scritto sul sito Gofundme.com dove solo due giorni fa è stata attivata la raccolta dagli amici per aiutare economicamente la famiglia Favaro. Procede intanto l'organizzazione per dare l'ultimo saluto al 35enne morto trafitto da un cervo mentre era a bordo di un camion. È stata fissata per martedì 24 ottobre alle 15 nella chiesa di Scandolara la data del funerale.

Lunedì alle 20 sarà invece recitato il rosario.

La raccolta fondi, 406 donatori: «Proteggi la tua bimba da lassù»

A donare sono già state 406 persone. E la somma totale di 22.297 euro, finora raccolti, continua a salire. Tra loro tantissimi cittadini, amici e conoscenti ma anche persone che Manuel non lo conoscevano nemmeno ma hanno voluto comunque esprimere vicinanza alla sua famiglia con una donazione, anche di pochi euro. Tra i donatori si legge anche il nome del gruppo Beer Belly Festival. Diversi i commenti scritti unitamente alla donazione di ricordo di Manuel: «Non ci sono parole, eri un ragazzo buono. Tanto sostegno ai tuoi cari, proteggili da lassù soprattutto la tua bimba. Ciao Manuel». «Mi dispiace per la vostra perdita. Possiate trovare il confronto nel Signore nostro Gesù», scrive un altro. «Conoscevo Mirco, un ragazzo d'oro. Condoglianze alla famiglia», ha aggiunto un altro.

Il fratello: «Ti ho sempre visto come il mio supereroe»

Rimane aperta la raccolta fondi e nel mentre, tutto è pronto per dargli l'ultimo saluto martedì nella chiesa di Scandolara. Ad accompagnarlo nell'ultimo viaggio insieme alla compagna Tiziana e alla loro bimba di appena 11 mesi, saranno anche mamam Donatella e papà Roberto, la sorella Moira e Alex, il fratello minore che proprio nei giorni scorsi ha affidato il suo ricordo ai social: «Ciao fratellone mio. Sei stato il mio modello più grande, mi hai ispirato su tutto, mi hai insegnato mille cose che mi hanno aiutato a crescere, abbiamo condiviso mille momenti belli e meno belli insieme. Fin da piccoli io ti ho sempre visto come un supereroe, il mio supereroe – ha scritto – il tuo sorriso, il tuo essere sempre felice, dove passavi lasciavi sempre una scia di felicità, perché eri contagioso con tutti nel tuo modo di essere. Le serate al cinema, gli aperitivi, le nostre immancabili scazzottate, le battute stupide che facevamo.. mi mancherà tutto di te. Avrei ancora tanto bisogno di te, fratello, ma adesso so che sei tu ad aver bisogno del mio aiuto e farò di tutto per renderti fiero, da lassù. Sarai sempre una parte di me».

L'incidente

C'è ancora sgomento e incredulità per la tragedia e per la sua dinamica. L'incidente, mercoledì 18 ottobre, alle 7.10, lungo la Strada Provinciale 1, a Marziai, nel territorio del Comune di Borgo Valbelluna nel Bellunese. Il cervo è stato investito da un'auto che lo ha tagliato a metà. La parte anteriore dell'animale, quella con la testa e le corna, ha sfondato il parabrezza del camion e ha trafitto il camionista che non ha avuto scampo. Ha perso la vita così il 35enne nato a Treviso ma residente a Salzano dopo aver vissuto a Scandolara di Zero Branco per diversi anni. Al Trevigiano, Manuel è sempre rimasto legato a partire dal lavoro per la Vecchiato Trasporti di Preganziol.

