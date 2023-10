ZERO BRANCO (TREVISO) - «Ciao amore grande. Ti vogliamo ricordare così, con il sorriso». Sono strazianti ma allo stesso tempo più che mai potenti le parole che Tiziana rivolge al suo compagno, Manuel Favaro, mancato improvvisamente a 35 anni. Sui social ha caricato una foto che li ritrae assieme alla loro piccola di quasi 11 mesi davanti a un mare di zucche. Uno degli ultimi momenti spensierati. Tutti i progetti si sono spezzati improvvisamente poco dopo l'alba di mercoledì, 18 ottobre, quando Manuel è morto a causa di un cervo che prima è stato investito da un'auto e di seguito sbalzato contro il parabrezza del camion della Vecchiato autotrasporti guidato proprio dal 35enne lungo la provinciale 1 nel feltrino.

L'INCIDENTE

L'impatto con le corna dell'animale è stato terrificante. Per Manuel non c'è stato niente da fare. Ai soccorritori non è rimasto che constatarne il decesso. L'automobilista che ha colpito il cervo ora verrà con ogni probabilità iscritta nel registro degli indagati. Si vuole fare massima chiarezza su una dinamica che ha lasciato tutti senza parole. «Una cosa inspiegabile - ripetono i genitori Donatella e Roberto, senza riuscire a darsi pace - una catena inimmaginabile di eventi. Nemmeno in un film». In quel post Tiziana manda anche un bacio al suo Manuel. Lui era originario di Scandolara di Zero Branco, nel trevigiano. Aveva iniziato a lavorare per la Vecchiato autotrasporti di Preganziol nel 2000. E un paio di anni fa era andato a convivere con Tiziana a Salzano, in provincia di Venezia. Un amore da poco coronato dall'arrivo della loro piccola. Gli amici si stringono attorno alla famiglia. Nelle corse ore hanno lanciato una raccolta di fondi online in memoria di Manuel. «Stiamo raccogliendo fondi per aiutare la compagna Tiziana e la piccola in seguito al tragico incidente stradale che lo ha strappato alla sua famiglia - si legge - il sorriso di "Lello" rimarrà sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto». È già stata superata quota 6mila euro. E si continua.

IL RICORDO

«Il ricordo più bello è quando sei diventato papà, la tua gioia indescrivibile, il super abbraccio che ci siamo scambiati quella stessa mattina, i salti di gioia, le lacrime per la felicità, senza voce da quanto emozionato eri - è il messaggio di Moira, sorella di Manuel, che a sua volta si rivolge direttamente a lui - il mio ricordo più bello è stato quello. Guardandomi negli occhi mi hai detto: "Sister, sono diventato papà". Il tuo super orgoglio la tua bambina. Le nostre lacrime sono diverse oggi, ma il nostro amore per te non cambierà mai. Ciao angelo nostro». Tutta la comunità ora abbraccia la famiglia. Tiziana e la bambina, così come i genitori di Manuel, Donatella e Roberto, la stessa sorella Moira e il fratello più piccolo, Alex. Di pari passo continuano ad arrivare i pensieri di chi ha avuto modo di incrociare Manuel. Dagli amici e dai colleghi di lavoro fino agli atleti di diverse società sportive. Per diversi anni, infatti, aveva coltivato una grande passione per lo sport. In particolare per il nuoto, che per un periodo l'aveva visto attivo anche a livello agonistico. Così come per il ciclismo.

Nel tardo pomeriggio di ieri Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, ha fatto visita alla famiglia a Scandolara. Il feretro verrà trasferito quanto prima nella sala del commiato del cimitero di Zero Branco. Si è ipotizzato di fissare il funerale già per domani. Ma non c'è ancora il nulla osta. Intanto il Comune ha deciso che in tutte le manifestazioni sportive in programma per questo fine settimana verrà osservato un minuto di silenzio. Più in prospettiva, inoltre, non si esclude la possibilità di dedicare proprio un evento sportivo alla memoria di Manuel.