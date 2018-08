Pulmino in fiamme nel park dell'ospedale, dipendente eroe lo allontana

VITTORIO VENETO - Pulmino in fiamme nel parcheggio dell'ospedale di Vittorio Veneto, oggi 31 agosto, nel pomeriggio. Il veicolo, di proprietà di una ditta che ha in appalto il trasporto ospedaliero, si è incendiato mentre era fermo, parcheggiato accanto ad altre vetture che affollavano il parcheggio dell'ospedale.



Accortosi che dal pulmino spuntavano fumo e fiamme, un dipendente dell'ospedale, addetto alla manutenzione, non ha esitato un istante, e mettendo a rischio la propria incolumità è saltato a bordo del pulmino e lo ha spostato lontano dalle altre vetture parcheggiate, evitando così che l'incendio si propagasse e mettesse in pericolo le persone. E' immediatamente intervenuta la squadra interna antincendio, con gli estintori. Subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento gli ultimi focolai e messo in scurezza il veicolo.



Alla fine i vigili del fuoco hanno sottolineato l'efficacia e la rapidità dell'intervento interno, annotando che

«da tempo il personale, nelle strutture ospedaliere, viene preparato per gestire l'emergenza incendi, e questo dà i suoi frutti».