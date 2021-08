Un pub in centro al posto del locale cinese: a sorpresa ha aperto Helmut con 15 dipendenti

CONEGLIANO - Ha aperto i battenti giovedì sera, a sorpresa, in via Mazzini, 13, un nuovo locale: si tratta dell'Helmut Pub. Una novità per il centro, dopo la chiusura, un paio d'anni fa del locale a gestione cinese. Il pub, vicino alla scalinata degli Alpini, ora è stato completamente rinnovato, ha un'ampia terrazza esterna con una ottantina di posti a sedere in un ambiente immerso nel verde. All'interno un centinaio di posti con tavoli e sedie in legno chiaro, pareti blu e salottini luminosi.



IL NOME

«È il sesto Helmut che apro in provincia di Treviso - racconta il gestore Davide Notturno - è il nome che io e il mio socio abbiamo scelto quando abbiamo aperto il primo. Suonava bene e l'abbiamo adottato per tutti gli altri, compreso questo. Non si tratta di un franchising, ogni locale è diverso sia per arredamento che per ambientazione interna ed esterna. Quello che li caratterizza tutti è l'attenzione che riserviamo per i prodotti offerti, di alta qualità»



I PRODOTTI

«Birra alla spina delle migliori marche, vini locali selezionati e carni che provengono dal nostro piccolo allevamento sul Montello - prosegue - . Come cucina offriamo hamburger, tagliate e altri piatti che prepariamo qui in cucina, compreso il pane; i fritti vengono preparati al momento. L'attenzione alla qualita è il nostro punto di forza». L'apertura arriva in cun momento ancora difficile per l'emergenza sanitaria ma è un importante segnale di ripresa. Dimostra che la fiducia non è venuta meno da parte dei giovani di fare impresa.



LA DECISIONE

«Il locale era chiuso da quasi due anni - continua Davide Notturno - La trattativa per rilevare l'attività era in corso da tempo ma poi c'è stata la pandemia che ha fermato un po' tutto. Siamo partiti giovedì, un po' in sordina, perché preferisco aspettare per l'inaugurazione e assicurarmi che tutto sia ben rodato e in ordine prima di dar fiato alle trombe». Ma nella prima serata di apertura c'erano già diversi clienti che si godevano il fresco della sera nell'ampio giardino tra gli alberi che delimitano il parco. Al nuovo Helmut ora lavorano una quindicina di dipendenti. Per la festa d'inaugurazione si attende che tutto sia a regime. Intanto c'è attesa anche per una nuova apertura, dall'altro lato della scalinata degli alpini, nel locale che ospitava il bar Padova e l'enoteca. Gli spazi esterni sono già stati completamente risistemati.