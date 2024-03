Casier. Premio miglior vetrina vestita a festa, il riconoscimento alla Farmacia di Dosson

CASIER (TREVISO) - È de Lafarmacia.Dosson la miglior vetrina allestita a festa, premiata dal Comune. Attraverso la propria pagina Facebook, l'amministrazione ha riproposto, anche per il 2023, il concorso gratuito “Luci di Natale a Casier”, per coinvolgere i negozianti del paese ad abbellire la vetrina della propria attività commerciale con allestimenti e addobbi a tema natalizio, secondo la propria libera interpretazione e fantasia. «Questa iniziativa conferma il nostro impegno nel voler consolidare l’attrattività del tessuto commerciale locale nel periodo delle festività natalizie - commenta il sindaco Renzo Carraretto - Anche quest’anno gli esercizi commerciali del nostro territorio hanno dimostrato una partecipata creatività, segno tangibile di spirito di partecipazione».

Il vincitore

Vincitrice della quarta edizione del concorso, che ha visto la partecipazione di 12 attività commerciali, è Lafarmacia.Dosson, presente in paese da oltre 10 anni con un vasto assortimento di prodotti omeopatici, fitoterapici, integratori, articoli ortopedici, sanitari e dedicati alla prima infanzia, nonché con la possibilità di noleggio di dispositivi sanitari e magnetoterapia. «La vetrina di Lafarmacia.Dosson ha saputo catturare l’attenzione e trasmettere l’atmosfera magica del Natale attraverso i suoi allestimenti – ha commentato l’assessore alle attività produttive Roberta Panzarin, durante la cerimonia di premiazione in cui è stata consegnata una targa a Silvia D’Addio, direttrice dell’attività – Ringrazio i nostri negozianti, che hanno colto il senso del concorso e si sono messi in gioco anche quest’anno numerosi, tutti coloro che hanno espresso la preferenza su Facebook e FotoClubCasier per il contributo in giuria», conclude.