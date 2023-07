Una nuova voce trevigiana premiata a Milano: la giovane Martina Conti è stata premiata come miglior cantante emergente a Milano al “Novella 2000 Virgo Tv Award”, premiazione dedicata ai migliori talenti del mondo dello spettacolo. Un evento dedicato allo scomparso Silvio Berlusconi, cui hanno partecipato più di mille persone del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’intrattenimento. Presentato da Iva Zanicchi e da Beppe Convertini, lo show ha visto arrivare a villa ReNoir numerosi vip, da Valeria Marini a Eleonora Giorgi, da Remo Girone a Massimo Boldi fino a Pamela Prati e Andrea Giambruno, il giornalista Mediaset compagno della premier Giorgia Meloni.

LA PROTAGONISTA

Martina ha 23 anni, vive a Cornuda, è laureata allo Iulm in Comunicazione, media e pubblicità, ed ha già al suo attivo alcuni brani da lei composti che stanno riscuotendo grandi consensi dalla critica discografica, brani che sono presenti nelle playlist di Spotify e di Apple Music. La giovane cantautrice mescola la leggerezza e le emozioni della sua età con la freschezza e la creatività, unendo sonorità indie ed elementi pop dalla forte influenza americana. Dopo il debutto con “Ipnotica”, è uscita con “Questa notte piangerò”, il terzo singolo “Le macchine” seguito da “Disastro Perfetto”. «Sono felice e allo stesso tempo emozionata - ha detto Martina Conti - per aver ricevuto questo prestigioso premio, ringrazio la giuria per aver pensato a me. Un primo importante riconoscimento per il percorso che ho intrapreso, sono giovane e so di avere ancora tanta strada da percorrere, per questo continuo a studiare giorno dopo giorno. Amo la musica, adoro scrivere brani che parlano di amore e della mia generazione».