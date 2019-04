La rinascita di Villa Franchetti: verso la riapertura di parco e immobili

PREGANZIOL (TREVISO) - La Fondazione Cassamarca ha reso noto oggi di aver avviato i necessari contatti con la Soprintendenza per i Beni e le attività culturali del Veneto, per dar corso all'esecuzione delle opere necessarie a riaprire Villa Franchetti di Preganziol (Treviso). I primi interventi concordati vertono sulla messa in sicurezza del parco storico, sul diserbo localizzato delle strutture architettoniche aggredite dalle piante, su riordino e messa in sicurezza degli immobili. Le operazioni, diretti dalla stessa Soprintendenza, coinvolgeranno anche la Provincia di Treviso, ente proprietario dell'immobile.

