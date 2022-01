Precipita col parapendio e resta sospeso a 10 metri sulle piante secche

PIEVE DEL GRAPPA - Attorno alle 13.30 di oggi 7 gennaio è scattato l'allarme per un pilota di parapendio tedesco precipitato tra gli alberi e rimasto sospeso a circa 10 metri da terra, in Val Corpon. L'uomo, che non aveva riportato conseguenze, era però bloccato su piante secche. Individuata la vela, l'elicottero di Treviso emergenza ha quindi sbarcato nelle vicinanze il proprio tecnico di elisoccorso e una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. I soccorritori hanno prima provveduto ad assicurare dal basso il pilota, che era collaborativo, dopodiché hanno controventato le piante mettendole in sicurezza. Uno di loro si è quindi arrampicato con tecniche di tree climbing e ha calato a terra il malcapitato.