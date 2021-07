POSSAGNO - Incidente a Possagno: per lo scoppio di un ordigno della Prima guerra mondiale un uomo di 58 anni, residente a Possagno, ha perso una mano (tre dita amputate e parte del palmo lesionato). Sul posto il Suem di Pieve del Grappa che ha trasportato l'uomo in ospedale a Montebelluna per tentare di salvare quel che resta della mano.