Possagno. Preso in faccia dall'albero che stava tagliando, sviene: 47enne in ospedale

POSSAGNO (TREVISO) - Travolto dall'albero che stava tagliando, uomo di 47 anni si procura un truma cranico. L'incidente oggi, 2 febbraio, in via Ponteggi poco prima delle 16 quando un uomo stava tagliando un albero su un terreno in pendenza e si è procurato un trauma cranico e facciale. Il 47enne è stato soccorso da alcuni parenti che hanno allertato il Suem 118 che ha mandato un'automedica e un'ambulanza da Pieve del Grappa ed elisoccorso da Treviso perché aveva perso conoscenza.

Raggiunto sul boschetto, il 47enne è stato imbarellato ed è stato accompagnato a valle. Una volta arrivato sulla strada, l'uomo è stato stabilizzato e caricato sull'elicottero per raggiungere l'ospedale di Treviso. Stando alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.