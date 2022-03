PONTE DI PIAVE (TREVISO) - Una vita con il naso all'insù, a osservare il cielo e i suoi segreti. A Ponte di Piave, dove viveva, è morto Paolo Campaner, 70 anni, astrofilo trevigiano, instancabile scopritore di Supernove: ne aveva classificato ben 12. Una passione innata la sua: ha dedicato la vita all'esplorazione del cielo e, nel contempo, all'attività didattica. Ogni volta che ne aveva occasione andava nelle scuole o teneva serate per far conoscere alle persone le meraviglie che le stelle ed i pianeti offrono a chi li osserva. Paolo Campaner era sofferente da tempo ma nulla faceva presagire il tracollo avvenuto nel giro di poche settimane. Ha chiuso gli occhi per sempre nella quiete della sua casa, circondato dall'amore della famiglia, a pochi metri dall'osservatorio che aveva realizzato nel terrazzo di casa. Astrofilo espertissimo ed accurato, studioso eccellente, era nella vita un uomo semplice, sempre gentile e disponibile, mai autoreferenziale. Aveva dalla sua la semplicità dei grandi. La nostra epoca è dominata dai telescopi robotizzati, apparecchi sempre più potenti e sofisticati, eppure Paolo Campaner, con il suo telescopio Marcon da 40 cm aggiungeva scoperte a scoperte. Nel mondo dell'astronomia e degli astrofili era un modello, tantissimi ricorrevano a lui per consigli, per condividere le esperienze, i dubbi, le proposte. Collaborava con professionisti di Padova ed Asiago tra gli altri, e sono numerosi i riferimenti al suo lavoro negli articoli su riviste professionali e non, sugli Astronomical Telegrams, sulla rivista Coelum Astronomia. Nella vita lavorativa era stato dirigente alla Stefanel spa. Aveva fondato il gruppo Astrofili Ponte di Piave. Fra i suoi punti di riferimento Campaner aveva lo scienziato trevigiano Giuliano Romano, con il quale intrattenne un rapporto di stretta collaborazione. Alle notti trascorse ad osservare le stelle, affiancava instancabile l'attività di divulgazione. Seguitissime le lezioni che teneva ai centri estivi dei Grifoni Rugby Oderzo. In queste ore alla famiglia stanno giungendo messaggi di cordoglio da tutt'Italia. Il funerale avrà luogo martedì alle 15 nella chiesa di Ponte di Piave.