CASTELFRANCO - Ci sono posti vacanti in alcuni ruoli chiave e servono quindi nuove figure professionali per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto natatorio di via Redipuglia. Cinque le figure richieste per la gestione delle piscine che iniziano la stagione estiva: assistente bagnanti, istruttore di nuoto, istruttore fitness in acqua, educatore centro estivo e addetto alla segreteria e alla cassa.

I REQUISITI

L'assistente ai bagnanti deve avere determinate competenze, su tutte la licenza media inferiore e il brevetto di assistente bagnante della Federazione italiana nuoto o equivalente, oltre all'idoneità fisica e all'assenza di condanne penali o pendenze processuali. I suoi compiti saranno di pulire e mantenere in ordine sia piano vasca che vasca, far rispettare i regolamenti, vigilare, controllare i valori dell'acqua ed effettuare continui aggiornamenti sulle procedure. Anche gli istruttori di nuoto e fitness dovranno avere in primis la licenza media inferiore e il brevetto Fin, assieme ad almeno un corso di formazione specifico ed esperienza maturata in ambito didattico, oltre a idoneità fisica e assenza di condanne penali. Per gli educatori dei centri estivi servirà in particolare essere in possesso di licenza media superiore e aver maturato esperienza in altre realtà aggregative simili per svolgere le attività giornaliere e settimanali programmate dalla struttura, preparare il materiale idoneo e sorvegliare gli iscritti ai centri estivi. Infine ci sono gli addetti a segreteria e cassa: devono avere almeno 18 anni e un diploma di scuola superiore. Altri requisiti sono il possesso della patente B, la capacità di utilizzare il sistema operativo Windows, la disponibilità a lavorare a turni flessibili (festivi compresi). I compiti di queste figure sono ricezione e assistenza agli utenti, l'utilizzo del sistema informatico richiesto, tenere i rapporti con la direzione, la gestione del servizio di cassa e segreteria, nonché dei dati personali degli utenti.

COLLOQUIO E GRADUATORIA

Una volta individuati i candidati, verrà svolto un colloquio orale per verificare il curriculum vitae e le attitudini, in seguito verrà stilata una graduatoria che rimarrà valida anche per eventuali necessità future. Le domande formali, assieme a documento di identità, curriculum vitae e titoli, dovranno essere inviate via mail a info@aeep.it, oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio amministrazione della sede Aeep in via Verdi 3. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla piscina comunale di via Redipuglia.