di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mamma e figlia di 5 anni travolte in bici da un’auto pirata, un suv di grossa cilindrata il cui conducente, dopo l’impatto che le ha fatte precipitare a terra, non si è fermato per prestare aiuto e si è allontanato. È successo martedì mattina in via Schiavonesca Nuova, a Selva del Montello.