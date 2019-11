Elia Cecino. A 18 anni liceo in home-schooling, viaggi e concerti con il suo pianoforte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quando, nemmeno due settimane fa, il suo nome è risuonato sul palcoscenico del Teatro La Fenice di Venezia, Elia apparentemente non si è fatto tradire dall'emozione. Però ill'aveva vinto lui: dopo cinque giorni massacranti. «Ero frastornato. Felice ma stremato. E' stata sino ad oggi la prova più dura. Prove serrate, pianoforti e acustiche diverse, un programma importante. Ma così deve essere, io l'ho vissuta come una piccola sfida a me stesso. Una prova di resistenza»., segue il, impegnato in concerti, viaggi e soprattutto lo studio. «Amo il pianoforte perché mi fa conoscere il