MEDUNA DI LIVENZA - Mentre cammina, si imbatte in due buste chiuse e un pacchetto di banconote, legate insieme con un filo: mille euro tondi, in contanti. La signora vede le buste e il denaro per terra lungo il marciapiede. Raccoglie il tutto e, per qualche secondo, non sa cosa fare. Poi prosegue fino al bar più vicino, entra e chiede lumi: «Ho trovato queste buste e del denaro. A chi devo rivolgermi?». Da qui parte la segnalazione ai carabinieri. E alla fine i militari consegnano il denaro alla legittima proprietaria, un’anziana molto preoccupata perché non trovava più quanto appena ritirato, l’equivalente della pensione. La storia a lieto fine ieri in pieno centro a Meduna, in piazza Umberto I. La racconta Marzia Rusalen, direttrice dell’albergo-bar Al Paradiso, nel cuore della piazza medunese. «Si tratta di un bel gesto. Una residente a Meduna, qui in piazza, stava camminando poco lontano dal mio locale. E a un certo punto si è accorta di queste buste con i contanti. In realtà erano delle buste chiuse con il simbolo di una banca. Accanto però c’era questa serie di banconote legate assieme con un filo. Non erano in una busta e dunque si potevano vedere a occhio nudo». Si trattava di mille euro tondi tondi. La passante avrebbe potuto portarseli via senza dir niente a nessuno.

RAPIDE RICERCHE

E invece… «Invece mi ha consegnato quanto aveva trovato, per cercare di risalire al proprietario. Aveva appena raccolto busta e denaro; è allora che è entrata nel bar non sapendo che fare. E ha chiesto a me. Io non ho aperto le buste, dove c’era solo il simbolo dell’istituto di credito». E dunque cosa ha fatto? «Non sapendo di chi fossero questi mille euro, ho avvisato i carabinieri della caserma di Motta di Livenza. I quali sono giunti nel giro di pochi minuti. Ho spiegato quanto avvenuto e ho consegnato loro il denaro. Nel giro di poco è stata identificato chi aveva perso il denaro, ossia una signora anziana, residente anch’essa da sempre a Meduna». La signora, con un pizzico di commozione, ha ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per avvertirla e consegnare quanto aveva perduto. «Quello della medunese che ha trovato e consegnato il denaro è un gesto importante, da sottolineare e se possibile da enfatizzare, soprattutto al giorno d’oggi. Significa che il valore dell’onestà è ancora presente nelle nostre comunità. Un esempio che può insegnare molto a tutti».