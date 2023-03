TREVISO - I finanzieri di Treviso hanno sequestrato 85 sacchi di pellet, per complessivi 1.275 kg, riportanti indicazioni fuorvianti in relazione all'origine italiana della merce, posti in vendita presso la grande distribuzione.

Pellet prodotto in Germania ma con loghi italiani

Le confezioni del prodotto, oggetto di sequestro da parte dei militari della Compagnia di Castelfranco Veneto, pur riportando sul retro l'indicazione relativa alla produzione in Germania del biocombustibile, contenevano infatti vari elementi idonei a ingenerare nel consumatore la convinzione che quanto acquistato fosse di provenienza italiana. Nello specifico, sul fronte e sui lati della confezione erano presenti loghi stilizzati, ritraenti la penisola italiana avvolta da un nastro riportante i colori della bandiera nazionale, colori peraltro ripresi in svariati elementi della confezione, e la dicitura «Pellet di legno per l'Italia».

Oltre a ciò, anche il nome della società tedesca produttrice rimandava a una possibile origine italiana del bene. Tale utilizzo ingannevole di simboli e marchi, richiamanti il Made in Italy, è punito dalla normativa penale vigente. Il responsabile del punto vendita è stato, dunque, denunciato e il sequestro del pellet è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria trevigiana.