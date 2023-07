Mancato pagamento dei pedaggi dell'A27, prosciolte dall'accusa due donne di Fregona: «Nessuna prova che al volante ci fossero loro»

FREGONA (TREVISO) - Due donne sono state oggi, 4 luglio, prosciolte dall'accusa di insolvenza fraudolenta per il mancato versamento di 6.700 euro in pedaggi autostradali, perché non è stato possibile provare che la vettura «incriminata» fosse effettivamente condotta alternativamente dall'una o dall'altra. La contestazione della Procura della Repubblica di Treviso, in base alle segnalazioni di Autostrade per l'Italia, società di gestione della A27 Venezia-Belluno, riguardano centinaia di mancati versamenti ottenuti, secondo l'accusa, accodando la vettura a mezzi dotati di Telepass in transito ai caselli.