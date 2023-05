Slovenia, aumentano i prezzi della vignetta autostradale. Ecco le nuove tariffe

LUBIANA - Dal prossimo mese cambiano le tariffe autostradali per chi intederà viaggiare verso oriente, passando per la Slovenia. Dopo l'ok del governo, dal 15 giugno i prezzi delle vignette lieviteranno del 6,8%. Una decisione che, come ha chiarito il ministro delle Infrastrutture Alenka Bratušek, risponde all'esigenza di «garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine di Dars (gestore autostradale sloveno), così da poter realizzare tutti i progetti previsti».

Vignetta, come cambiano i prezzi

Risale al 2013 l’ultimo ritocco al rialzo. A dieci anni di distanza, dunque, i prezzi delle vignette saliranno e non di poco. Per gli automobilisti il pedaggio annuale, che fino a oggi costa 110 euro, con la modifica in arrivo salirà a 117,50 euro. Per la vignetta mensile la differenza sarà di 2 euro in più, che la porterà a 32 euro. La settimanale costerà 16 euro (1 euro in più). Più alte le tariffe per i proprietari di furgoni, che per il bollino annuale saranno costretti a sborsare 235 euro anziché 220. Il mensile passerà da 60 a 64,10 euro, il settimanale da 30 a 32 euro. Per i motociclisti il costo della vignetta annuale salirà da 55 euro a 58,70, quella semestrale da 30 a 32 euro, infine per i sette giorni l’aumento sarà di cinquanta centesimi, da 7,50 al prezzo finale di 8 euro.

Fortunati sono i possessori di vignetta annuale già acquistata.



Perché scatta l'aumento

Per loro l’aumento scatterà solo alla scadenza dl titolo già in possesso. E sono in tanti ad aver già provveduto in tal senso. Di questo passo, come fanno sapere dal governo sloveno, le ricadute si «sentiranno solo quando le acquisteranno il prossimo anno».

Gli aumenti consentiranno a Dars di incassare ulteriori 5,3 milioni di euro da questo titolo e 14,6 milioni di euro l'anno prossimo. In questo modo sarà possibile assecondare e dare il via a molti progetti già pianificati, come il terzo asse di sviluppo e il secondo tubo del tunnel Karavanka.