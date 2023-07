Automobilisti furbetti nel montebellunese: uno alla guida con la patente falsa, l'altro ce l'aveva scaduta dal 2010

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Guidava con patente falsa, beccato dalla Polizia locale. Una pattuglia di vigili del montebellunese durante un controllo di polizia stradale in zona Guarda ha fermato il conducente di uno scooter, un giovane straniero residente in zona, che esibiva una patente di guida italiana. Documento che, da ulteriori controlli, è risultato essere un falso ed è stato immediatamente sequestrato. L'uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria e nei suoi confronti è stata comminata una sanzione per guida senza patente che prevede una sanzione di 5.100 euro oltre al fermo amministrativo del ciclomotore per tre mesi.

Alla guida con la patente revocata dal 2010

Qualche giorno prima era invece stato fermato invece un soggetto montebellunese sui sessant’anni che guidava con un’auto priva di assicurazione e con patente di guida revocata nel 2010, da 13 anni continuava a guidare indisturbato nonostante il provvedimento di revoca.

Anche in questo caso è scattata la sanzione per guida con patente revocata (5.100 euro) ed il sequestro dell’auto. «Grazie ai nostri agenti di Polizia locale che, grazie alla scrupolosità nei controlli, sono riusciti ad intercettare due soggetti che guidavano senza averne diritto. E’ il segno dell’efficienza del personale della Polizia locale che, oltre ai tradizionali interventi nella gestione del traffico e nella sorveglianza, assicurano alla giustizia chi crede di farla franca guidando senza averne titolo», commenta il sindaco, Adalberto Bordin.