TREVISO - Qualche anno fa aveva deciso di smettere con la radio , ma più che un addio era sembrato un arrivederci. Poi la malattia, tremenda, e la graduale perdita di contatto con la realtà. E mercoledì la voce di Paol a Ma j orana è sparita per sempre. A strappar e alla vita la notissima deejay , a 57 anni, è stata una condizione degenerativa che l’aveva colpita circa due anni fa : prima si è presa la sua anima, poi il corpo. La notizia della sua scomparsa aveva cominciato a circolare mercoledì sera, un tam tam incontrollato di voci. Poi stamattina la conferma, arrivata dal fratello Michele, agente di p olizia in q uestura di Treviso.

IL CROLLO

« Paola - racconta il fratello - si era ammalata un paio di anni fa. All’inizio è stata una cosa che abbiamo gestito a casa , l’ho ospitata io. P oi la sue condizioni si sono aggravate e , in deroga all’età , abbiamo trovato un posto all’i stituto Menegazzi di Treviso. All’inizio - spiega il fratello, che era anche l’amministratore di sostegno d i Paola - la malattia si è manifestata con piccoli sintomi di natura comportamentale, poi Paola ha gradatamente perso cognizione di ciò che la circondava e soprattutto di s e stessa. È cominciato un periodo molto difficile per noi familiari (oltre al fratello lascia la mamma Osanna e le zie Elena, Maria Vittoria e Teresa , ndr ) . Dieci giorni fa ha avuto problemi respiratori ed è stata attaccata all’ossigeno. L’altra sera è arrivato il peggioramento e la crisi cardiocircolatoria che le è stata fatale » .

IL RICORDO

Paol a Ma j orana era una voce molto nota agli ascoltatori trevigiani. Aveva iniziato giovanissima a Radio TeleTreviso per passare poco dopo praticamente dall’altra parte della strada, in v ia Canova , dove aveva la sede Radio Alfa. Tra la fine degli anni ‘80 e la metà degli anni ‘90 è stata in prima linea nell’epoca d’oro delle trasmissioni via etere della Marca, in cui ha lasciato il segno grazie a un timbro vocale che rendeva gli appuntamenti con Paola del tutto unici. Poi vennero gli anni del trasferimento in v ia Pisa, ne l grattaciel o dove Radio Alfa ha raggiunto l’apice del suo successo ma ha anche conosciuto il mesto declino, che ha portato l’emittente a essere venduta in un lampo al gruppo emergente di Bella&Monella, Piterpan e Birikina. Ma un talento come quello di Paola non poteva andare disperso e così, entrata a pieno titolo nel nuov o staff, ben p resto è diventata una delle voci più amate della radio.

IL CORDOGLIO

« Erano anni - dice Roberto Zanella, ex patron di Bella&Monella - che non avevo più contatti con lei, da quando Paola aveva lasciato le nostre emittenti per mettersi a fare altro. H o un ricordo molto p articolare di quella ragazza che stava sulle sue ma dal punto di vista lavorativo dava sempre il massimo, con grande puntigliosità in tutto quello che faceva . E soprattutto aveva una grande preparazione » . « Era un ’ eccellente professionista - racconta Barry Mason, deejay che del gruppo fu il direttore nei primi anni del 2000 - . U na voce incredibile e una totale dedizione al suo lavoro, che amava tanto. So che aveva avuto dei problemi ma non ne ha mai parlato con nessuno degli ex colleghi, una forma di ritrosia che era parte del suo carattere forte ma anche molto dolce » . « La ricordo come una persona schiva sul piano personale - spiega Giovanni Zani, voce storica della mattina di Bella&Monella - ma anche molto precisa e pignola sul lavoro, una vera professionista . P er lei la radio era tutto e alla radio ha dato tanto » . I funerali di Paol a Ma j orana si svolgeranno lunedì 23 novembre alle 15 presso la c hiesa parrocchiale dell’Immacolata di Treviso. ​

