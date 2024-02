Overdose di eroina, 26enne di Breda di Piave si salva. Il pusher viene identificato, in casa tutto l'occorrente per il confezionamento della droga

MASERADA SUL PIAVE (TREVISO) - Vende una dose di cocaina ma il suo acquirente si sente male. I carabinieri di Maserada sul Piave hanno denunciato un 25enne di origini tunisine residente a Mogliano Veneto perché è stato lui a vedere al 26enne di Breda di Piave la dose che poteva risultargli fatale. L'uomo infatti si è sentito male dopo aver assunto una dose di cocaina vendutagli dal 25enne e subito dopo si è sentito male ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dov'è stato sottoposto alle cure e ai controlli del caso. Fortunatamente non è in pericolo di vita ma, a causa dell'overdose, sono scattate le indagini per risalire all'identità del pusher.

Lo spacciatore è stato identificato grazie al controllo del cellulare del giovane assuntore e, dopo la perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno scovato due grammi di hashish e un bilancino di precisione.