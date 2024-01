Omicido di Maserada sul Piave. I genitori di Aymen ucciso a coltellate: «Elia Fiorindi ha passato le feste a casa, nostro figlio sottoterra» Video

MASERADA SUL PIAVE (TREVISO) - «Vogliamo solo giustizia. Fiorindi ha passato le feste a casa con la sua famiglia mentre il nostro Aymen è sottoterra». Queste le parole, prima di entrare in tribunale della mamma e papà di Aymen Adda Benameur, il 17enne che secondo l'accusa è stato ucciso a coltellate da Elia Fiorindi l'11 maggio scorso a Varago di Maserada. Questa mattina si deciderà se il 19enne accusato dell'omicidio potrà essere ammesso al giudizio abbreviato condizionato con relativo sconto di pena. E prima di entrare in aula, la mamma di Aymen non riesce a trattenere le lacrime e afferma: «E' un grande dolore, oggi è come se fosse appena morto mio figlio. Elia ha passato l'inizio del nuovo anno con la sua famiglia. Io invece sono entrata nella camera di Aymen e non ho trovato mio figlio». (Video di Maria Elena Pattaro)

Omicidio di Maserada sul Piave. Accusato di aver accoltellato a morte Aymen Adda Benameur: «Oggi Elia Fiorindi dirà la sua verità»