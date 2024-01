Omicidio di Margherita Ceschin a Conegliano, annullata l'ordinanza di custodia cautelare: l'ex marito e i due dominicani potrebbero uscire dal carcere Video

CONEGLIANO (TREVISO) - Omicidio di Conegliano, Margherita Ceschin brutalmente uccisa nella sua abitazione. La cassazione ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare per l'ex marito della vittima Enzo Lorenzon (il presunto mandante del delitto) e per i due stranieri (ritenuti i sicari) di nazionalità dominicana. Rinviato al tribunale del Riesame, le motivazioni non sono state rese al momento note. Il legale di Lorenzon, Fabio Crea, chiederà i domiciliari per motivi di salute dell'indagato, in attesa dell'udienza del Riesame che deciderà anche se i tre rimarranno in carcere o meno. (video di Maria Elena Pattaro)