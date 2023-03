Uccise lo zio con un colpo di pistola a Borgo Capriolo di Treviso, chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per un anno per Branko Durdevic

TREVISO - Chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per un anno per Branko Durdevic. E' questa la pena richiesta oggi, 16 marzo, nel tribunale di Treviso dal pubblico ministero Gabriella Cama per il rom 39enne di Borgo Capriolo che l'8 febbraio di due anni fa ha sparato due colpi di pistola colpendo alla testa lo zio Domenico Ioco Durdevic. Zio che ha lottato per un mese per la vita all'ospedale Ca' Foncello di Treviso ed è poi morto dopo atroci sofferenze.