CASIER - Insterspar a caccia di dipendenti. La Aspiag Service srl, la concessionaria del marchio Despar, Eurospar e Interspar, in sinergia con l'agenzia per il lavoro Adhr Group ha infatti indetto per sabato 24 settembre, nel supermercato di via Ippolito Pindemonte (davanti alla rotonda lungo il Terraglio a cavallo tra i comuni di Treviso e Casier), una giornata dedicata a incontrare i possibili nuovi collaboratori del punto vendita. «Vogliamo conoscere persone con e senza esperienza che assumeremo con contratti part time e full time, sia a tempo determinato che indeterminato, in diversi reparti del punto vendita. Incontrare in presenza i candidati è per noi molto importante: il modo migliore per rispondere anche alle concrete esigenze di ogni territorio» ha affermato Sara De Lissandri, dell'ufficio selezione area vendite dell'azienda.



LA SELEZIONE

Nel cosiddetto job day i colloqui di lavoro verranno sostenuti direttamente dall'agenzia Adhr Group, e l'obiettivo è quello di assumere da subito il nuovo personale. L'azienda che fa capo a Intersèpar conta a oggi oltre 8.500 dipendenti e fa parte del gruppo Spar Austria, la più grande realtà territoriale all'interno di Spar International, a fianco alle concessionarie Spar di Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria. Aspiag Service Srl, che contribuisce a fare del marchio con l'abete il brand retail più diffuso al mondo presente in quattro continenti e 48 Paesi, promuove fattivamente il legame profondo con il territorio e con le persone e, complice un significativo sviluppo negli ultimi anni, ha necessità di ampliare il numero dei propri collaboratori nei reparti di gastronomia, macelleria, ortofrutta, scatolame e cassa.



I CANDIDATI

L'obiettivo è quello di incontrare persone con esperienza nel settore della Gdo e persone senza pregressi nel comparto, ma seriamente motivate a intraprendere un nuovo percorso professionale. Persone che vogliono cambiare lavoro all'interno del settore, così come lavoratori che vengono da altre esperienze o neo diplomati, saranno i candidati attesi al job day alle porte, per lavorare in un ambiente di respiro internazionale e orientato alla crescita delle proprie risorse.