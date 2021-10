Nice si espande in Nord America e rileva la Nortek Security & Control

ODERZO - La multinazionale italiana della domotica Nice ha rilevato l'americana Nortek Security & Control. L'operazione, secondo il fondatore e presidente del Gruppo di

Oderzo Lauro Boro, consente a Nice di «rinforzare il forte impegno nel Nord America ed espandere in modo significativo la propria presenza nel mondo». Nice occupa oltre

3mila persone nel mondo ed ha 16 centri di ricerca e impianti produttivi in 100 «oltre 100 Paesi», aggiunge. Il Gruppo è stato assistito da Unicredit, che ha agito come 'global coordinator'.