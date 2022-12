Paura a Negrisia. Sale sull'albero ma perde l'equilibrio: volo da 5 metri. Gravissimo 53enne

NEGRISIA - Cade da un albero, 53enne in gravi condizioni. L'incidente domestico è successo stamattina, 31 dicembre, a Negrisia, verso mezzogiorno. L'uomo si trovava sopra a un albero, all'interno della sua proprietà, sospeso a 5 metri di altezza, forse per eseguire una potatura. All'improvviso ha perso l'equilibrio ed è precipitato. Il volo da 5 metri gli è costato diversi traumi, il più grave è quello toracico. I soccorsi sono stati tempestivi. Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica ed elisoccorso. Vista la gravità delle ferite, il 53enne è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso, in codice rosso.