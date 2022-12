Terrore a San Michele al Tagliamento, sale su un albero poi il volo da 3 metri e lo schianto al suolo

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Era salito sull'albero, un sanmichelino precipita da tre metri e rimane ferito. È accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 16 a Cesarolo di San Michele al Tagliamento. Vittima un 62enne del posto, Beniamino Colle, che è stato tempestivamente soccorso dall'equipaggio di una ambulanza Als (Advanced life support) proveniente dalla vicina Latisana e da quello dall'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia. Per cause in corso di accertamento, l'uomo è caduto da una pianta da un'altezza di circa 3 metri, riportando serie lesioni.

La centrale operativa del Suem di Mestre ha contattato direttamente la sala operativa dell'emergenza sanitaria del Fvg e gli infermieri hanno inviato sul posto, in codice rosso, i due mezzi di soccorso provenienti dal Friuli. Subito soccorso dal personale sanitario di Latisana, dopo poco è stato preso in carico dai colleghi che sono atterrati con il velivolo lì vicino. Il sanmichelino è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo.

Fortunatamente non è in pericolo di vita ma i sanitari si sono riservati la prognosi per valutare la gravità del trauma. Il personale dello Spisal indaga per valutare se siano state osservate le prescrizioni di sicurezza.